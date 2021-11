Einstimmig wählte der Gemeinderat Merzen Christof Büscher zum neuen Bürgermeister. Er ist der dritte seit Gründung der Kommune im Jahr 1972.

Christian Geers

Merzen. Christof Büscher ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Merzen. Der Kandidat der CDU erhielt auch die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

Der 55-Jährige, der bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 mit 872 Stimmen das beste Ergebnis erzielt hatte, ist in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend der einzige Bewerber für den Chefsessel im Rathaus. Di