Nicht im Rathaus, sondern im Dorftreff Beim Alten Haarmeyer in Neuenkirchen tritt der neugewählte Samtgemeinderat zu seiner ersten Sitzung zusammen (Archivfoto).

Christian Geers

Neuenkirchen. Für zehn Mitglieder ist die konstituierende Sitzung des Neuenkirchener Samtgemeinderates am Montag, 8. November 2021, eine Premiere: Sie sind neu in das Gremium gewählt worden. Und was ändert sich sonst noch?

Die größte Fraktion im Samtgemeinderat stellen die Christdemokraten mit 17 Sitzen, das sind drei weniger als bisher. Jeweils drei Mandate errangen bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 die SPD und Bündnis 90/Die Grünen.