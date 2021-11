Für „Mucke up Platt“ sorgt die Band Wippsteert (von links David Hausfeld, Andre Stuckenberg, Tobias Büscherhoff, Marcus Bruns und Dieter Ostendorf) beim ersten „Adventsbeben“ in Merzen.

Maik Reishaus

Merzen. Von wegen Besinnlichkeit in der Vorweihnachtszeit. Am Samstag, 27. November 2021, erlebt Merzen ein „Adventsbeben“. So heißt die Ersatzveranstaltung für den sonst am ersten Adventswochenende geplanten Weihnachtsmarkt.

Auf die kleine Budenstadt auf dem Parkplatz zwischen St.-Lambertus-Kirche, Kindertagesstätte, Pfarrhaus und VR-Bank müssen die Merzener zu Beginn der Vorweihnachtszeit erneut verzichten. Die Werbegemeinschaft hat sich schweren Herzens entsc