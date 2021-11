Neu im Amt: Annika Hussart ist zur ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Neuenkirchen berufen worden.

Josef Pohl

Neuenkirchen. Etwas mehr als ein halbes Jahr gab es in der Samtgemeinde Neuenkirchen keine Gleichstellungsbeauftragte. Inzwischen ist die Position wieder besetzt. Annika Hussart übt diese Aufgabe nunmehr ehrenamtlich aus.

Nach der Stellenausschreibung, die auch auf der Homepage der Samtgemeinde erfolgte, hatte es die eine oder andere Anfrage gegeben. So auch von Annika Hussart, die seit einigen Jahren in der Samtgemeinde wohnt und Interesse an der ehrenamtli