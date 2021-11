Christof Büscher soll neuer Bürgermeister in Merzen werden

Das Rathaus der Gemeinde Merzen – hier tritt der Rat am Donnerstag, 4. November 2021, erstmals seit der Wahl zusammen (Archivfoto).

Christian Geers

Merzen. Wer wird was im neuen Merzener Gemeinderat? CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD haben konkrete Vorstellungen für die erste Sitzung.

Die Kommunalwahl am 12. September 2021 hat die Mehrheitsverhältnisse im Merzener Rat nicht durcheinander gewirbelt. Zehn der 15 Mandate besetzen die Christdemokraten, drei Sitze gingen an die Grünen, für die Sozialdemokraten nehmen wie in d