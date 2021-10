Anfang November 2021 können Eltern in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage ihre Kinder für das Kita-Jahr 2022/2023 anmelden (Symbolfoto).

dpa/Jens Büttner

Merzen/Neuenkirchen/Voltlage. Die Kindertagesstätten in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage nehmen Anfang November 2021 zeitgleich die Anmeldungen für das Kita-Jahr 2022/2023 entgegen.

Kinder, die ab Sommer 2022 eine der Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Neuenkirchen besuchen sollen, haben dazu am Montag, 8. November 2021, am Dienstag, 9. November 2021, und Mittwoch, 10. November 2021, in persönlichen Gesprächen Gele