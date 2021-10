Für vermutlich zwei Jahre verteilt sich die Verwaltung der Samtgemeinde Neuenkirchen auf drei Standorte in Merzen und Neuenkirchen.

Christian Geers

Neuenkirchen. Für die Zeit des Rathaus-Neubaus weicht die Verwaltung der Samtgemeinde Neuenkirchen auf drei Standorte in Neuenkirchen und Merzen aus. Was bedeutet das für die Bürger? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wann erfolgt der Umzug? In der Woche von Montag, 25. Oktober 2021, bis Freitag, 29. Oktober 2021. Das Rathaus in Neuenkirchen ist bereits am 25. Oktober geschlossen. In dringenden Fällen können sich die Einwohner am Montag mit ihren Anliege