An der Finnenbahn in Neuenkirchen gibt es jetzt kleine Ruheinseln

Probesitzen war Pflicht bei der Vorstellung der Waldliegen an der Finnen-Laufbahn in Neuenkirchen. Da ließen sich Sponsoren, Förderer und Lauftreff-Mitglieder nicht lange bitten.

Burkhard Dräger

Neuenkirchen. In naturnaher Umgebung einfach mal die Seele baumeln lassen. Das ist jetzt in Neuenkirchen möglich, genauer gesagt, an der Finnen-Laufbahn an der Kolpingstraße. Möglich machte es das Projekt "Ran an die Kohle" der Hülsenstiftung.

Im Sinne der Naherholung, der Sportförderung und des Naturschutzes hatte die Hülsenstiftung Neuenkirchen die Idee, eine Waldliege am Regenrückhaltebecken aufzustellen, für förderungswürdig erklärt. Diese praktische Holzkonstruktio