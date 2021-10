Bürgerbegehren gegen Rathaus-Neubau in Neuenkirchen endgültig gescheitert?

Das Rathaus der Samtgemeinde Neuenkirchen an der Alten Poststraße ist ein Sanierungsfall. An dieser Stelle soll nach dem Willen der Kommunalpolitiker ein Neubau entstehen.

Christian Geers

Neuenkirchen. In der Diskussion um das Bürgerbegehren gegen den beschlossenen Neubau des Rathauses der Samtgemeinde Neuenkirchen gibt es eine weitere Entscheidung: Die Kommune hat das Bürgerbegehren für rechtlich nicht zulässig erklärt.

Zu dieser einstimmigen Entscheidung kamen die Mitglieder des Samtgemeindeausschusses in ihrer Sitzung am Montagabend in Merzen. „Wir haben das Bürgerbegehren erneut für unzulässig erklärt, weil es sich gegen einen grundsätzlich dem Bürgerbe