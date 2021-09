Die Kindertagesstätte St. Lambertus in Merzen eröffnete im April 1971 – und blickt auf ein halbes Jahrhundert Geschichte zurück.

Christian Geers

Merzen. Seit 1971 gibt es in Merzen eine Kindertagesstätte – und auch 50 Jahre später ist sie so gefragt wie am Eröffnungstag. Damals wie heute ist das Gebäude im Schatten der St.-Lambertus-Kirche viel zu klein.

Für Pfarrer Detlef Perk ist die Kita St. Lambertus eine Erfolgsgeschichte. In 50 Jahren sei es zusammen mit der politischen Gemeinde immer wieder gelungen, passende Angebote für eine gute pädagogische Betreuung der Kinder zu suche