Ein Verletzter bei Verpuffung in Rinderstall in Neuenkirchen

Eine Gasverpuffung in einem Rinderstall in Neuenkirchen beschäftigte Einatzkräfte von vier Feuerwehren am Montagabend.

dpa/Jens Büttner

Neuenkirchen. In Neuenkirchener Ortsteil Rothertshausen kam es am Montagabend zu einer Verpuffung von Methangas in einem Rinderstall. Ein junger Landwirt wurde dabei verletzt.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 16.45 Uhr in einem Stall an der Moorstraße in Rothertshausen. Dort hatte sich im Gülle-Ablauf unter den Trittrosten Methan gebildet und aus unbekannter