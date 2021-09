Möglicherweise Rinder in Gefahr: Stall in Neuenkirchen brennt

Neuenkirchen. Im Neuenkirchener Ortsteil Rothertshausen ist ein Stall in Brand geraten. Laut einer ersten Meldung könnten noch Tiere im Stall sein.

Betroffen sein soll laut der ersten Meldung ein Stall an der Moorstraße in Rothertshausen. Polizei und Feuerwehr sind unterwegs. Ob tatsächlich Tiere in Gefahr sind, ist noch unklar.Weitere Informationen folgen.