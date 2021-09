Der neue Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen besteht aus vier Fraktionen. Die FDP nimmt erstmals am Ratstisch Platz (Symbolfoto).

Christian Geers

Neuenkirchen. Das Farbenspiel in einigen Räten in der Samtgemeinde Neuenkirchen wird bunter: Die FDP zieht sowohl in den Samtgemeinderat als auch in den Neuenkirchener Gemeinderat ein.

Samtgemeinderat Neuenkirchen: Im Neuenkirchener Samtgemeinderat verliert die CDU zwei Sitze und besetzt künftig nur noch 17 Mandate. Von vier auf drei Sitze schrumpft die SPD, während die Grünen ihre drei Mandate halten konnten. Auffällig i