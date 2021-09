In seiner Schau- und Seminarbäckerei in Voltlage backt Biobäcker Markus Knuf auch vor Publikum.

Christian Geers

Voltlage. In Voltlage hat Markus Knuf das „Seelchen“ eröffnet. So nennt der Biobäcker sein Ladengeschäft an der Hauptstraße 23. Gemütlich Einkehren kann man in den großzügigen Räumlichkeiten nicht, leckere Backwaren kaufen aber schon.

Nach zweijährigem Umbau präsentiert sich das zweistöckige Geschäftshaus in Sichtweite der St.-Katharinen-Kirche in neuem Glanz. Dort war viele Jahre der Voltlager Dorfladen untergebracht, bis vor elf Jahren deckten sich die Einwohner mit de