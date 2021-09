FDP unterschützt Bürgerbegehren gegen Rathaus-Neubau in Neuenkirchen

Nach einer Entscheidung des Samtgemeinderates soll das aus den 1970er-Jahren stammende Rathaus der Samtgemeinde Neuenkirchen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Angesichts von Baukosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro regt sich in Teilen der Bevölkerung Protest gegen das Bauvorhaben (Archivfoto).

Christian Geers

Neuenkirchen. Über den beschlossenen Neubau des Samtgemeinde-Rathauses in Neuenkirchen muss erneut beraten werden. Nach Ansicht der FDP gehört das Vorhaben angesichts kalkulierter Baukosten von 6,5 Millionen Euro auf den Prüfstand.

Damit bekommt die Bürgerinitiative, die die Einwohner in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage über den Rathaus-Neubau abstimmen lassen möchte, Unterstützung aus der Politik. Allerdings: Bisher ist die FDP in den Räten in der Samtgeme