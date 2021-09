Initiative will Rathaus-Neubau in Neuenkirchen stoppen

Grundlegen Sanierung statt Abriss – dafür spricht sich eine Bürgerinitiative aus. Sie will den beschlossenen Neubau des Rathauses der Samtgemeinde Neuenkirchen an der Alten Poststraße in Neuenkirchen mit einem Bürgerbegehren verhindern.

Christian Geers

Neuenkirchen. Gegen den beschlossenen Neubau des Samtgemeinde-Rathauses in Neuenkirchen formiert sich Teilen der Bevölkerung Protest. Eine Initiative will Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln. Ihr Ziel: Die Bürger sollen abstimmen, ob das 6,5-Millionen-Euro-Projekt verwirklicht wird oder nicht.

Worum geht es? Die Samtgemeinde Neuenkirchen will ihre Verwaltungsgebäude aus den 1970er-Jahren abreißen. An der Alten Poststraße in Neuenkirchen soll ein moderner Neubau entstehen. Die Kosten summieren sich nach einer aktuellen B