Abschied von der Kita St. Katharina in Voltlage nahmen Margret Mohs, Elisabeth Neils und Katrin Behm (von links).

Burkhard Dräger

Voltlage. Margret Mohs, Elisabeth Neils und Katrin Behm – schon zu Jahresbeginn hatten sich diese drei Mitarbeiterinnen von der Kindertagesstätte St. Katharina in Voltlage verabschiedet. Wegen Corona geschah das ganz leise. Nun aber holte die Kirchengemeinde die Feierstunde nach.

Am längsten hatte Margret Mohs in der Kindertagesstätte am Katharinenplatz gearbeitet. Vor 29 Jahren kam sie als Erzieherin in das neue Gebäude und brachte auch gleich ihren kleinen Sohn mit. Hinter Mohs, die 2016 ihr 25-jähr