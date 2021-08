Ein Bäckermeister mit Überzeugungen: Markus Knuf hat sich vor mehr als einem Vierteljahrhundert in Voltlage selbstständig gemacht. Nun eröffnet er in seinem Elternhaus mit dem „Seelchen“ einen ganz besonderen Ort.

Christian Geers

Voltlage. Am Mittwoch, 1. September, eröffnet in der Voltlager Dorfmitte im früheren Geschäftshaus Knuf das „Seelchen“. Aber was genau verbirgt sich hinter der Fassade? Und woher kommt der Name? Biobäcker Markus Knuf lüftet das Geheimnis.

Die Voltlager haben in den vergangenen zwei Jahren erlebt, wie sich das um 1900 errichtete zweistöckige Geschäftshaus aus rotem Klinker in Sichtweite der St.-Katharinen-Kirche nach und nach verändert hat – innen wie außen. Markus Knuf hat s