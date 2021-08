Bürgermeisterwahl in Neuenkirchen: Hausbesuch bei Christoph Trame

Als Spielmacher und Trainer weiß er, wie ein gutes Mannschaftsspiel funktioniert: Christoph Trame hat schon als Kind das blau-weiße Trikot der Sportgemeinschaft Voltlage übergezogen.

Christian Geers

Voltlage. Am 12. September 2021 haben die Bürger in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage die Wahl: Wer soll ab 1. Mai 2022 neuer Samtgemeindebürgermeister werden? Für die CDU tritt der Voltlager Christoph Trame an – ein Hausbesuch.

Wenn’s gut läuft, dann hält sich Christoph Trame einmal in der Woche auf dem Sportgelände der Sportgemeinschaft Voltlage auf. Auf dem Fußballplatz an der Jahnstraße jagt er seit Kindesbeinen dem runden Leder nach. Wo er