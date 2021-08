Bürgermeisterwahl in Neuenkirchen: Hausbesuch bei Einzelbewerber Peter Grüter

Schöne Erinnerung an die „größte Leidenstour“ seinen Leben: Peter Grüter hat vor fast 30 Jahren am Ötztaler Radmarathon teilgenommen – ein Ereignis, das ihn nachhaltig prägte.

Christian Geers

Merzen. Am 12. September 2021 haben die Bürger in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage die Wahl: Wer soll ab 1. Mai 2022 neuer Samtgemeindebürgermeister werden? Als unabhängiger Einzelbewerber tritt der Merzener Peter Grüter an – ein Hausbesuch.

Es gibt Ereignisse, die bleiben ein Leben lang unvergessen. Die brennen sich ein in die Erinnerung. Glücksgefühle zum Beispiel, die auch in schwierigen Momenten ein Antrieb sind, nicht aufzugeben. Sich zu motivieren, weiterzumachen. Durchzu