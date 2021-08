Bürgermeisterwahl in Neuenkirchen: Das ist SPD-Kandidat Daniel Schweer

Die Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD stehen beim Daniel Schweer im Regal – als Tassen. Die gibt es auch bei den Parteitagen, an denen der Neuenkirchen als Delegierter regelmäßig teilnimmt.

Christian Geers

Neuenkirchen. Am 12. September 2021 haben die Bürger in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage die Wahl: Wer soll ab 1. Mai 2022 neuer Samtgemeindebürgermeister werden? Für die SPD tritt der Neuenkirchener Daniel Schweer an – ein Hausbesuch.

Die Strecke zwischen seinem Wohnhaus an der Konrad-Adenauer-Straße und dem Rathaus an der Alten Poststraße in Neuenkirchen ist überschaubar: Zu Fuß braucht Daniel Schweer gut fünf Minuten für den 500 Meter langen Weg. Sein neuer Arbeitsplat