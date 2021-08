Warum die neue Mensa in Voltlage „Dorfküche“ genannt wird

Nach einer Bauzeit von gut einem Jahr ist die Dorfküche in Voltlage ihrer Bestimmung übergeben worden. Den symbolischen Schlüssel überreichte Architekt Gregor Schröder junior an Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay.

Christian Geers

Voltlage. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres zieht die Mensa der Overbergschule in Voltlage um in die neue Dorfküche. Die ist viel mehr als nur ein Ort, an dem Schülern ein Mittagessen serviert wird.

Umgewöhnen müssen sich die Jungen und Mädchen der Voltlager Grundschule nicht, wenn sie in zweieinhalb Wochen aus den Sommerferien zurückkehren. Statt in einem Mehrzweckraum – dort steht seit zwei Jahren eine mobile Ausgabeküche – befindet