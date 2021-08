Mit Stroh beladener Trecker-Anhänger in Neuenkirchen in Brand geraten

Ein mit Stroh beladener Anhänger ist am Samstag abgebrannt.

Heinrich Weßling

Neuenkirchen. In Neuenkirchen ist am Samstagabend ein mit Rundballen beladenes Taktorgespann in Brand geraten.

Laut Polizei brach das Feuer brach kurz 18 Uhr an der Mettinger Straße (L 70) aus, etwa 300 Meter von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt. Die Feuerwehren aus Neuenkirchen, Merzen, Voltlage und Mettingen waren mit etwa 50 Kräften im