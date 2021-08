Mit Stroh beladener Lkw in Vinte brennt

Die Feuerwehr ist im Einsatz. (Symbolfoto)

David Ebener

Vinte. In Vinte ist am Samstagabend ein mit Stroh beladener Anhänger eines Lkw in Brand geraten.

Das Feuer ist gegen 18 Uhr an der Mettinger Straße ausgebrochen. Einem Sprecher der Polizei zufolge sind keine Personen zu Schaden gekommen.Die Feuerwehr sperrte die Straße und brachte das brennende Stroh mit einem Radlader auf ein benachba