22 Namen stehen auf den vier Wahllisten von Bündnis 90/Die Grünen für die Kommunalwahl 2021 in der Samtgemeinde Neuenkirchen (Symbolfoto).

dpa/Rainer Jensen

Neuenkirchen. Die Grünen treten bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 in allen vier Räten in der Samtgemeinde Neuenkirchen an. 22 Kandidaten stehen auf den Listen.

„Wir wollen neue Mehrheitsverhältnisse, wo gute Anliegen der Bürger und Bürgerinnen gleich viel zählen“, wird Grünen-Ratsherr Ronald Hülsmann in einer Pressemitteilung der Partei zitiert. Lesen Sie auch