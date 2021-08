Vermummte Einbrecher greifen Hausbewohner in Merzen an

In Merzen ist es zu einem Raubüberfall gekommen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Merzen. Vermummte Männer haben am frühen Sonntagmorgen zwei Bewohner eines Einfamilienhauses in Merzen angegriffen. Die Männer waren in das Haus eingebrochen.

Vom Bellen ihrer Hunde waren die Bewohner des Einfamilienhauses im Mühlenweg gegen 3.20 Uhr geweckt worden, berichtet die Polizei. Da die Tiere sich nicht beruhigen ließen, beabsichtigte der Hausherr, im Außenbereich nach dem Rechten zu seh