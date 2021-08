Das nächste Voltlager Baugebiet liegt in Sichtweite der St.-Katharinen-Kirche und damit mitten im Dorf. 2022 könnten hier die ersten Häuser gebaut werden.

Christian Geers

Voltlage. Wer in Voltlage nach einem Grundstück für sein Eigenheim sucht, muss sich gedulden. Die Gemeinde will noch in diesem Jahr an zwei Stellen im Ort neues Bauland ausweisen. Eine Übersicht.

Das Baugebiet „Südlich Karlstraße“: Zwischen Karlstraße und dem Verbrauchermarkt in der Dorfmitte sollen 1,4 Hektar Grünland in Bauland umgewandelt werden. Den Bebauungsplan dafür hat der Gemeinderat bereits im Juni 2020 auf den W