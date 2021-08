Neuer 1. Vorsitzender der KLJB Merzen ist Hannes Klos (vorne, Zweiter von links). Das Bild zeigt ihn mit der Vorstandsmannschaft.

KLJB Merzen

Merzen. An der Spitze der Katholischen Landjugend-Bewegung Merzen (KLJB) hat es einen Wechsel gegeben. Neuer 1. Vorsitzender ist Hannes Klos.

Er trat in der Generalversammlung, in deren Mittelpunkt die Wahlen zum Vorstand standen, die Nachfolge von Markus Bokeloh an, wie die Landjugend mitteilt. Klos war zuvor 2. Kassierer. Dessen Aufgabe übernimmt nach dem Willen der M