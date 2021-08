Auf einen lauen Sommerabend beim „Dorfflimmern“ hoffen (von links) Uwe Hummert, Josef Oeker, Tanja Oeker-Kenning, Ulrike Kornhage und Bernhard Egbert.

Christian Geers

Neuenkirchen. Lust auf ein Filmvergnügen unter freiem Himmel? Der Verein Triebwerk hofft bei seiner Neuauflage des Open-Air-Kinos auf einen lauen Sommerabend in Neuenkirchen.

Nach Voltlage und Merzen ist nun Neuenkirchen beim „Dorfflimmern“ an der Reihe: Auf dem Hof Oeker an der Vinter Straße im Ortsteil Vinte plant der Verein am Freitag, 13. August 2021, ein Open-Air-Kino. Bis zu 250 Besucher haben die Cha