Mitte Juni hat die Gemeinde Merzen mit dem Bau der fünfgruppigen Kindertagesstätte an der Overbergstraße begonnen.

Christian Geers

Merzen. Gut eineinhalb Monate nach dem Baubeginn sind die Ausmaße der zweiten Kindertagesstätte in Merzen schon auszumachen. Der Neubau an Pastorsholz dürfte aber teurer werden.

Der Bau der Kindertagesstätte auf dem Gelände an der Overbergstraße sind täglich zu erkennen. Mit jedem Tag wächst das Gebäude auf der rund 2500 Quadratmeter großen Baufläche in die Höhe. Untergebracht werden in der Kita, die nach