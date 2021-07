Seit 50 Jahren sind Marianne und Georg Köstermenke verheiratet. In kleinem Kreis feierten die Merzener ihr Ehejubiläum.

Burkhard Dräger

Merzen. In Merzen haben Georg und Marianne Köstermenke ihre Goldhochzeit gefeiert. Das Jawort hatten sie sich am 10. Juli 1971 in der St.-Katharina-Kirche in Voltlage gegeben.

Der Goldbräutigam wurde als Georg Dingmann 1951 in Westerholte bei Ankum geboren. Nach der Schule begann er seine Lehre als Elektroinstallateur bei der Firma Karl-Heinz Preuße in Ankum, bei der er bis 1987 tätig war. Danach wechselte er als