Zwischen Neuenkirchen und Voltlage ist am Donnerstagnachmittag ein Polizeihubschrauber im Einsatz (Symbolfoto).

Voltlage/Neuenkirchen. Die Polizei gibt Entwarnung: Zwischen Voltlage und Neuenkirchen ist am Donnerstagnachmittag kein Segelflieger abgestürzt. Der angekündigte Polizeihubschrauber für die Suche kam nicht mehr zum Einsatz.

Am Himmel über Voltlage war der Polizei am Donnerstag gegen 15 Uhr ein tieffliegender Segelflieger gemeldet worden. Der sei so niedrig geflogen, dass er nicht mehr an Höhe habe gewinnen können, meldete eine Zeuge den Beamten seine Beobachtu