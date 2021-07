CDU tritt in Neuenkirchen mit 14 Kandidaten für den Gemeinderat an

Die CDU in der Gemeinde Neuenkirchen hat ihre Mannschaft für die Kommunalwahl am 12. September 2021 vorgestellt (Symbolfoto).

dpa/Hendrik Schmidt

Neuenkirchen. Vitus Buntenkötter soll nach dem Willen der CDU Bürgermeister in der Gemeinde Neuenkirchen bleiben. Er führt die Liste der Christdemokraten bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 an.

14 Namen stehen auf der Wahlliste der Christdemokraten für die Gemeinderatswahl am zweiten Wochenende im September. Besonders erfreulich sei, dass sich fünf Frauen für eine Kandidatur entschieden hätten, die ebenfalls Verantwortung für die