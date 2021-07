Hermann Dreising führt 13-köpfige CDU-Liste in Voltlage an

Die CDU in der Gemeinde Voltlage hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September 2021 benannt (Symbolfoto).

dpa/Kay Nietfeld

Voltlage. Mit Hermann Dreising an der Spitze geht die CDU in Voltlage in die Kommunalwahl 2021. Auf der Liste gibt es sieben Kandidaten, die erstmals antreten.

In einer Wahlversammlung haben die Christdemokraten ihre Bewerber für die Gemeinderatswahl am 12. September 2021 nominiert. Sechs der insgesamt 13 Kandidaten haben bereits in der vergangenen Wahlperiode im Gemeinderat mitgearbeitet.