Neuenkirchen. Die Reithalle in Neuenkirchen ist mehr als nur ein Trainings- und Wettkampfort für Pferdesportler. Auch für Feste der Dorfgemeinschaft ist das Gelände bestens geeignet. Nach 40 Jahren steht nun eine Grundsanierung an.

Nutzer der Reitanlage am Lünort am Neuenkirchener Ortsrand ist in erster Linie der Reit- und Fahrverein. Aber nicht nur er. Seit Bestehen der Halle ist er mit dem Schützenverein Neuenkirchen im Hülsen freundschaftlich verbunden. Der 1877 gegründete Verein beteiligte sich Anfang der 1980er-Jahre am Bau der Reithalle, gliederte seinen Schießstand direkt an.

Die Katholische Landjugendbewegung Neuenkirchen (KLJB) nutzt die Halle. Legendär ist der „Tanz in den Mai“ am Vorabend des Maifeiertages. Zu diesen Gelegenheiten wird der eigens gefertigte Holzfußboden auf dem Sandboden in der Reithalle ausgelegt. Und auch für den auf Initiative des Schützenvereins aus der Taufe gehobenen Weihnachtsmarktes Anfang Dezember 2018 bot das Gelände am Lünort beste Bedingungen.



Nach vier Jahrzehnten ist eine grundlegende Erneuerung unumgänglich. Die Liste ist lang, das undichte Dach, das dem Verein schon seit Jahren Sorge bereitet, ist nur einer von vielen Mängeln. Die wiederum bedeuteten unterm Strich erhebliche Investitionen, die der Reitverein allerdings nicht alleine stemmen könnte.

Verein erhält 431.000 Euro

Also haben Reiter, Schützen und Landjugend im Herbst 2020 die Interessengemeinschaft (IG) Lünort aus der Taufe gehoben. Der gemeinnützige Verein hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Kinder- und Jugendarbeit zu fördern und sich um die Modernisierung des Gebäudes am Lünort zu kümmern. Dafür gelang es ihm, finanzielle Mittel aus dem Dorfentwicklungsprogramm einzuwerben.

„Im April haben wir die Zusage erhalten“, sagt Jan-Christof Voß, Vorsitzender der IG Lünort. Damit verbunden ist die Zusage, dass der Verein 73 Prozent der entstehenden Kosten erstattet bekommt – bei einer geschätzten Investition von rund 600.000 Euro sind das 431.000 Euro. Unterstützung erhält der Verein auch von der Gemeinde Neuenkirchen: Dessen Rat beschloss im Frühjahr, ausnahmsweise eine kommunale Bürgschaft über eine Summe von 100.000 Euro zu übernehmen.

Nun heißt es für Vereinsmitglieder, in die Hände zu spucken. Bis Ende Oktober soll das Vorhaben abgeschlossen sein, so fordert es der Bewilligungsbescheid. Wo es geht, sollen ehrenamtliche Muskelhypotheken die Arbeit von Handwerkern ersetzen. „Die allermeisten Gewerke aber erledigen Fachfirmen“, ergänzt Voß.

Zusammen mit Jan Hofschröer (2. Vorsitzender), Hendrik Heile (Kassenwart), Maren Hoberg (Schriftführerin) und Holger Vinke (Beisitzer) organisiert er die weiteren Arbeiten. Der Vorstand stand den Mitgliedern zuvor in einer Videokonferenz Rede und Antwort. Mit dem großen Ausräumen und der Demontage der Banden und Leuchten haben die Vereinsmitglieder vor einigen Tagen begonnen.

Auch Außenplatz wird erneuert

Und das ist geplant: Die undichten Well- und Lichtwellplatten werden abgenommen und durch Isopaneelen mit Kälte- und Wärmeschutz ersetzt. LED-Lampen werden anstelle der alten 500-Watt-Strahler montiert, die den Energieverbrauch um 90 Prozent reduzieren. Erneuert wird die Beregnungsanlage. Entkernt, neu gestaltet und um ein behindertengerechtes WC ergänzt, wird der Sanitärtrakt im vorderen Teil der Reithalle, sämtliche Leitungen werden ausgetauscht und die Wände und Böden mit neuen Fliesen ausgestattet. Auch die Bande in der Halle wird neu errichtet. Der etwa 3000 Quadratmeter große Außenplatz wird aufgefrischt, neu aufgebaut, mit einer Be- und Entwässerung versehen, planiert und auf Höhe gebracht.

Mit „Nienkerk’ner Pausenjause“

Am Rand des Vorplatzes und in Sichtweite des Außenplatzes soll nach den Plänen der Interessengemeinschaft Lünort die „Nienkerk’ner Pausenjause“, ein Pavillon mit Pausenbank als Raststätte, entstehen. Vorgesehen sind auch eine Ladestation für E-Bikes und eine Fahrrad-Reparatursäule sowie eine Tränke für Hunde und ein Hundekotbeutelspender.

Am Parkplatz an der Straße werden zwei Stellplätze für Wohnmobile hergerichtet. Damit hofft die IG einen Lücke zu schließen und Neuenkirchen für den Übernachtungstourismus attraktiver zu machen. Zum Schluss wird das Gelände noch ökologisch aufgewertet, Bäume, Sträucher und Hecken gepflanzt.

Pferdsportler müssen in den nächsten Wochen vorläufig einen Bogen um Halle und Außengelände machen, auch das Sommerturnier wurde abgesagt. Doch das nehmen alle gerne in Kauf, damit die Reithalle ein Treffpunkt für Pferdsportler und die Dorfgemeinschaft der Hülsengemeinde bleibt.