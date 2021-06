Bis Ende Oktober 2021 ist Detlef Perk noch Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage.

Christian Geers

Merzen. An der Spitze der katholischen Pfarreiengemeinschaft Merzen-Neuenkirchen-Voltlage gibt es im Herbst einen Wechsel: Pfarrer Detlef Perk verlässt den Verbund in Richtung Emsland. Sein Nachfolger steht schon fest.

Am Wochenende ist der bevorstehende Weggang in allen drei Kirchengemeinden am Ende der Gottesdienste offiziell verkündet worden. Vertreter des Bistums hatten Mitarbeiter sowie Vertreter der kirchlichen Gremien bereits am Freitagabend in ein