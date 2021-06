Totalschaden: Gartenhaus in Merzen in Flammen aufgegangen

Totalschaden entstand bei einem Gartenhausbrand in Merzen.

NWM-TV

Merzen. Am Samstag ist in Merzen ein Gartenhaus ausgebrannt. Die Ursache könnte der überhitze Akku eines E-Bikes sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Brand ereignete sich gegen 16.15 Uhr an der Straße "Kemnade", so die Polizei. Im Garten eines Wohnhauses stand ein Gartenhaus lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell, konnte gleichwohl einen Totalschaden an