An einer Bushaltestelle in Voltlage ist ein elfjähriges Mädchen von einem unbekannten Mann angesprochen worden.

dpa/Patrick Pleul

Voltlage. Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ist ein elfjähriges Mädchen an einer Bushaltestelle in Voltlage von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Polizei ist nun mit verstärkter Präsenz in und um Voltlage im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall an einer Bushaltestelle im Bereich Wehsande. Der Mann habe versucht, das Vertrauen des Mädchens zu gewinnen. Die Elfjährige versetzte dem Unbekannten jedoch einen Tritt, woraufhin dieser