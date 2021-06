Jäger wollen in Merzen Rebhuhn und Fasan vor dem Aussterben retten

Norddeutschlands erste Feldhuhnstation soll in Merzen entstehen. Vertreter der Jägerschaft, des Landkreises Osnabrück und der Gemeinde starteten symbolisch den Bau.

Martin Schmitz

Merzen. Rebhuhn und Fasan sind fast verschwunden aus der Landschaft. Doch die Jägerschaft arbeitet an ihrem Comeback. Schlüssel dazu ist ein in Norddeutschland einmaliges Projekt in Merzen: Dort wird eine Feldhuhnstation gebaut.

Anna Kebschull, Helmut Dammann-Tamke, Frank Noeles und Martin Meyer Lührmann sind Jäger aus Leidenschaft und Überzeugung. Sie sind in der Sprache der Waidmänner zu Hause. Doch wenn sie von „Niederwild“ sprechen, geht es nicht um Jagderfolg