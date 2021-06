Peter Grüter will Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenkirchen werden

Er will Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenkirchen: Der Merzener Peter Grüter hat sich entschlossen, am 12. September 2021 bei der Direktwahl zu kandidieren.

Christian Geers

Merzen. Christoph Trame bekommt Konkurrenz: Peter Grüter kandidiert bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 als parteiunabhängiger Einzelbewerber für das Amt des Bürgermeisters in der Samtgemeinde Neuenkirchen.

Peter Grüter hat sich entschieden. Der 54-Jährige, der gebürtig aus Bramsche stammt und seit zwölf Jahren in Merzen lebt, bewirbt sich sich um das Amt des Neuenkirchener Rathauschefs und will sich am zweiten Wochenende im September dem Votu