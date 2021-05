Grundschüler aus Neuenkirchen unterstützen Kinder in Not

Stellvertretend für die Bewohner des St. Elisabethstiftes nahm Petra Rossmann-Finke die Blumen von den Grundschulkindern entgegen.

Grundschule

Neuenkirchen. Die Kinder der Grundschule Neuenkirchen im Hülsen haben sich an der Aktion "Tulpen für Brot" beteiligt. Dabei sammelten die Grundschüler zum einen Geld für Kinder in Not und machten zudem Senioren eine Freude.

Bereits im Herbst 2020 beteiligte sich die Grundschule Neuenkirchen im Hülsen an der bundesweiten Aktion „Tulpen für Brot“, teilt die Grundschule mit. Im Rahmen des Projektes hatten die Kinder im vergangenen Herbst Tulpenzwiebeln geka