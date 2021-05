Eine seltene Gelegenheit: Zur Vorstellung der Vereinschronik holten die Mitglieder des Festausschusses ihre Uniformen aus dem Schrank; von links: Jens Dieckhoff, Josef Strodmeyer, Gregor Hackmann, Walter Dirkes, Christa Kempe, Simon Hallermann, Georg Weglage, Karl Mertens und Dirk Voss.

Christian Geers

Merzen. Mit einjähriger Verspätung präsentiert der Schützenverein Südmerzen nun seine Festschrift zum 100-jährigen Bestehen. Und doch pünktlich zum Pfingstfest, an dem eigentlich das Schützenfest gefeiert worden wäre.

Kein dreifach kräftiges Horrido, kein Hussassa, kein Königsschuss: An den kommenden bleibt es auf dem Schützenplatz in Südmerzen gespenstisch ruhig – zum zweiten Mal in Folge. Die Corona-Pandemie lässt kein Volksfest zu – auch nicht für ein