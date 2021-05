Mit ersten Vorarbeiten für das Nahwärmenetz ist im neuen Baugebiet zwischen Pastoratsweg und Sterthauk vor einigen Tagen begonnen worden.

Christian Geers

Voltlage. Wer im neuen Voltlager Wohngebiet „Östlich Sterthauk“ sein Eigenheim baut, hat die Wahl: Er kann sein Haus auch mit Nahwärme beheizen.

Die Aussichten stünden gut, dass das Baugebiet am westlichen Ortsrand an ein Wärmenetz angeschlossen werde, berichtete Bürgermeister Norbert Trame in der jüngsten Ratssitzung. Die Planung übernehme das Büro Wärmewende 4.0 aus Berge, das auc