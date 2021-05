Zur Bürgermeisterwahl in Neuenkirchen: Echte Wahl oder nur eine Abstimmung?

Bei den Kommunalwahlen am 12. September 2021 entscheiden die Einwohner in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage auch, wer am 1. Mai 2022 als neuer Samtgemeindebürgermeister in das Neuenkirchener Rathaus einzieht.

Christian Geers

Merzen. Die CDU in der Samtgemeinde Neuenkirchen hat ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert. Was machen die anderen im Samtgemeinderat vertretenen Parteien? Dazu ein Kommentar.

Werden die Einwohner in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage bei der Entscheidung über neuen Neuenkirchener Samtgemeindebürgermeisters am 12. September 2021 tatsächlich eine Wahl haben? Oder wird es „nur“ eine Abstimmung über einen einzigen Be