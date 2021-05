Corona-Schnelltests sind auch in Apotheken möglich – ab Dienstag, 11. Mai 2021, auch in der Lamberti-Apotheke in Merzen (Symbolfoto).

Merzen. Kostenlose Corona-Schnelltests sind ab Dienstag, 11. Mai 2021, auch in der Lamberti-Apotheke in Merzen möglich. Das Angebot richtet sich an alle, die in Merzen, Neuenkirchen und Voltlage wohnen und arbeiten.

In der Samtgemeinde Neuenkirchen gibt es ab Dienstag, 11. Mai 2021, eine weitere Möglichkeit, einen kostenlosen Corona-Schnelltest vornehmen zu lassen. Die Lamberti-Apotheke in Merzen bietet an drei Tagen in der Woche die Möglichk