So laufen die Bauarbeiten im Overbergheim in Voltlage

Der neue Haupteingang des Overbergheims in Voltlage ist bereits fertiggestellt. Nun gehen die Arbeiten im Innern weiter.

Christian Geers

Voltlage. Das Overbergheim ist seit Wochen eine Baustelle. Mit Beginn des Sommers will die Kirchengemeinde St. Katharina in Voltlage die Sanierung abschließen.

An Dach und Fassade sind die Bauarbeiten so gut wie abgeschlossen. Ins Auge fällt der neue Eingangsbereich, ein Kubus vergrößert das Foyer des Pfarrheims und gibt dem Flachdachgebäude am Katharinenplatz eine moderne Ansicht. Auch die Wege v