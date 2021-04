Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Neuenkirchen: Wen die CDU nominieren will

Die erste Hürde hat er genommen: Christoph Trame (Dritter von links) soll nach dem Willen einer Findungskommission für die CDU als Kandidat in die Samtgemeindebürgermeisterwahl gehen, hier mit CDU-Chefin Ina Eversmann und ihren Stellvertreter Hermann Dreising (links) und Daniel Wöste.

Christian Geers

Neuenkirchen. Am 12. September 2021 wählt die Samtgemeinde Neuenkirchen einen neuen Bürgermeister. Das Personalkarussell für die Nachfolge von Hildegard Schwertmann-Nicolay nimmt Fahrt auf. Eine Findungskommission des CDU-Samtgemeindeverbandes hat nun einen Kandidaten benannt.

Christoph Trame heißt der Bewerber, den eine Auswahlkommission – ihr gehörten neben dem geschäftsführenden Vorstand auch die CDU-Bürgermeister sowie die CDU-Fraktionsvorsitzenden in den Räten an – in einer Nominierungsversammlung am Diensta