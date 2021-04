Schwerer Verkehrsunfall in Neuenkirchen: Mutter mit zwei Kindern im Krankenhaus

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen löschten den VW Golf.

NWM-TV

Neuenkirchen. Auf dem Fürstenauer Damm in Neuenkirchen sind am Mittwochmorgen zwei Autos frontal kollidiert. Ein Unfallwagen geriet in Flammen. Ein Rettungshubschrauber musste eine Frau aus Fürstenau schwer verletzt ins Krankenhaus bringen.

Wie die Polizei berichtete ereignete sich der Unfall gegen 9.20 Uhr auf dem Fürstenauer Damm nahe der Gemeindegrenze zwischen Neuenkirchen und Merzen. Den Informationen der Polizei zufolge befuhr eine 35-jährige Frau aus Neuenkirchen mit ih