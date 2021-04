Unbekannter schlägt in Neuenkirchen mit Gullideckel auf Postautos ein

Mit einem Gullideckel schlug ein Unbekannter in Neuenkirchen auf Firmenwagen der Post ein (Symbolfoto).

dpa/Marcel Kusch

Neuenkirchen. Ein Unbekannter hat in Neuenkirchen vier Firmenwagen der Deutschen Post beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf dem Gelände des Zustellstützpunktes in der Lindenstraße in Neuenkirchen. Dort waren die Postwagen am Donnerstag gegen 18 Uhr abgestellt worden.Au