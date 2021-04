Wie zwei Schwestern das Betreuungsangebot für Kinder in Voltlage ergänzen

In den Startlöchern: In Voltlage wollen die Schwestern Saskia Sabersky (links) und Sarah Reker im Sommer 2022 eine Großtagespflege eröffnen. Als Tagesmütter starten sie bereits Anfang Juli.

Christian Geers

Voltlage. In Voltlage sollen Kinder unter drei Jahren bald auch in einer Großtagespflege betreut werden können. Damit schaffen zwei Tagesmütter ein weiteres Betreuungsangebot, das es in der Gemeinde bisher noch nicht gibt.

Sarah Reker ist 33 Jahre alt, verheiratet und Mutter. Mit ihrer Familie lebt sie seit gut zwei Jahren in einem vom Grund auf renovierten Zwei-Familien-Haus an der Schulstraße, gleich neben der Overbergschule. Hier plant sie zusammen mit ihr